5 خطوات للعناية بالرموش الاصطناعية في الصيف لتدوم أطول فترة ممكنة

الصيف هو الوقت المناسب للخروج وقضاء ساعات على الشاطئ وفي الشمس، فتتطلب البشرة إهتمام مضاعف. منطقة العين من أهم ما يجب الاهتمام به في هذا الفصل، خصوصاً للنساء اللواتي يستخدمن الرموش الاصطناعية الدائمة التي قد تتأذى بسبب زيادة درجات الحرارة، التعرق والتعرض للماء بشكل مباشر. كما هو الحال دائماً، العناية الروتينية مطلوبة للحفاظ على الرموش الاصطناعية، ولكن هناك بعض الاحتياطات الأخرى التي يجب أيضاً أخذها في عين الاعتبار خلال فصل الصيف. تابعي القراءة لمعرفة كيفية العناية برموشك الاصطناعية في الصيف.
نصائح للعناية بالرموش الاصطناعية الدائمة في الصيف
1- اغسلي الرموش بعد السباحة
من لا يحب السباحة في يوم حار؟ إلّا أن السباحة في المياه المالحة أو حمامات السباحة المكلورة يمكن أن تؤدّي إلى تكوّن قشور على الرموش وتُسرّع من تساقط الرموش الدائمة. تذكّري بأنه يجب غسل الرموش بعد العودة من الشاطىء، ولا يكفي فقط أن تغسلي وجهك بل اغسلي الرموش الاصطناعية باستخدام شامبو الرموش. من بعدها، اشطفي الرموش بالماء النظيف وجففيها جيداَ.
2- نشّفي الرموش بلطف بمنشفة أو مناديل
فرك الرموش الاصطناعية بواسطة وسائل معيّنة مثل دوائر القطن أو منشفة قطنيّة، قد يؤذيها، فيشّدها، يشبكها أو يسحبها. هذا الفرك قد يؤذي أيضاً الرموش الطبيعيّة من خلال ترك أليافاً صغيرة عليها فتتشابك مع الرموش الاصطناعيّة، أو من خلال تلفها أو تكسيرها عند الضغط كثيراً. لذلك لا تفركي رموشك عند تنشيفها ونشّفيها فقط بواسطة منشفة مايكروفايبر.
3- استخدمي منتجات خالية من الزيوت
تجنّبي استخدام مستحضرات التجميل تحتوي على زيوت، مثل الكونسيلر أو مرطب الوجه وكريمات العين. الزيوت قد تؤثر على لاصق الرموش وتسبب تساقطها. لكن أهم منتج يجب أن يكون خال من الزيوت في الصيف هو واقي الشمس، الذي إما اختاريه بدون زيوت أو لا تضعيه قريباً جداً من عينيكِ.
4-احمي الرموش من الشمس والحرارة العالية
حافظي على حماية الرموش الاصطناعية من أشعة الشمس المباشرة، فالحرارة الشديدة تسبب في تلف الرموش وفقدان قوّة اللاصق. الحل هو ارتداء النظارات الشمسية، لتحمي عينيك من الحرارة الحارقة وأشعة الشّمس. كما يمكنك وضع منشفة مبللة بالماء على عينيك عند قضاء وقت طويل تحت أشعة الشمس. من الأفضل أيضاً الابتعاد عن الوقوف بالقرب من النار، وهذا يشمل الفرن خلال الطبخ؛ فالحرارة العالية تسبب بحرق أطراف الرموش الاصطناعية، وهي لن تعود طرية وممكن أن تكون أصعب في تمشيطها.
5- تجنبي رش السوائل مباشرة على وجهك
جميعاً نحب استخدام مثبت مكياج سبراي بعد الانتهاء من وضع المكياج حتى يدوم في الصيف. لكن قد تؤدي المواد الكيميائية الموجودة في هذه المنتجات إلى تحلل اللاصق بشكل أسرع من المعتاد. أو إذا كنتِ من النساء التي تستخدم سائل التسمير على الوجه، من المستحسن أن تبتعدي عن تطبيق أي صيغة للتسمير بالرش مباشرة على وجهك وأي سائل آخر. يمكنكِ أيضاً ضعي منشفة على عيونك خلال الرش.
المصدر: jamalouki
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