بيان صادر عن رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني

بيان صحفي صادر عن رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الدكتور باسل الحسن يؤكد فيه التالي :
١ – ان الجهود التي تبذلها لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني منذ مدة تهدف الى تحصين واقع اللاجئين الفلسطينيين بعيدا عن اي حسابات داخلية لبنانية
٢- ان احداث عين الحلوة والدخول على خط معالجتها يأتي في سياق هذه الجهود
٣- بعدما تبين للجنة ان مقاربة ملف اللاجئين الفلسطينين ما زالت مقاربة أمنية فان رئيس اللجنة يعلن وقف اي تدخل للجنة في مجريات المسائل المتعلقة بتداعيات هذه الأحداث وايضا اي اتصالات متصلة بالوضع في عين الحلوة
٤- وباعتبارها تحولت الى موضوع أمني بحت فان اللجنة تعول على دور الجيش اللبناني والاجهزة الامنية الرسمية اللبنانية لمعالجة تداعيات الاحداث الحالية
٥- ان اللجنة ستستمر بعملها الدؤوب من أجل احتضان الواقع الانساني للاجئين بالتنسيق مع الجهات المعنية بالقضايا الانسانية والحقوقية .
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