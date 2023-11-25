موقع البرامج
نشرات الأخبار
آلاف الإسرا_ئيل_يين يتظاهرون في تل_أبيب دعماً لعائلات المحتجزين وللمطالبة بالإفراج عنهم
السبت 25 تشرين الثاني 2023

آلاف الإسرا_ئيل_يين يتظاهرون في تل_أبيب دعماً لعائلات المحتجزين وللمطالبة بالإفراج عنهم

الملفات
الاكثر قراءة

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com