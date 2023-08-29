آلان عون: هناك مساران حواريان (الجمهورية)

قال عضو تكتل لبنان القوي النائب الان عون لـ”الجمهورية” ان “الحوار بين التيار وحزب الله” يجري، مع وعي مشترك لدى الطرفين بأنّ اي طرف لم يعد يملك ترف الوقت، ويفترض ان تَتسارع وتيرته، وتتوسع النقاشات للبحث المعمق في التفاصيل، وذلك حتى نتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود.
واذ اكد عون من جهة ثانية، مشاركة التيار الوطني الحر في حوار الموفد الفرنسي جان إيف لودريان في ايلول المقبل، قال: “هناك مساران حواريان، الاول خارجي يقود بصورة غير مباشرة نحو مرشح معين، والثاني داخلي ويتجلى في الحوار الدائر بين التيار والحزب قد يوصل بدوره الى مرشح آخر، وحتى الآن ليس معلوماً اي مسار من هذين المسارين سيصل اولاً”.
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