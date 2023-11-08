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أبو عبيدة: مجاهدونا يدمرون الآليات ويوقعون القتل والإصابات بالجملة في القوات المتوغلة للعدو.
الأربعاء 08 تشرين الثاني 2023

أبو عبيدة: مجاهدونا يدمرون الآليات ويوقعون القتل والإصابات بالجملة في القوات المتوغلة للعدو.

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