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أبو عبيدة: نحذر العدو وكل من يهمه أمر الأسرى من أن استمرار العدوان يعرض حياة الأسرى الصهاينة للخطر
الإثنين 13 تشرين الثاني 2023

أبو عبيدة: نحذر العدو وكل من يهمه أمر الأسرى من أن استمرار العدوان يعرض حياة الأسرى الصهاينة للخطر

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