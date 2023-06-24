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أبي رميا للـOTV: لا اعتقد ان طرحا ما انتهى وكل امكانية حل لتقريب وجهات النظر بين السياسيين مطروحة
السبت 24 حزيران 2023

أبي رميا للـOTV: لا اعتقد ان طرحا ما انتهى وكل امكانية حل لتقريب وجهات النظر بين السياسيين مطروحة

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