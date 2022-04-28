أبي رميا: مش انتو ما رح تخلونا نحن ما رح نخليكم

دعا عضو تكتل” لبنان القوي” النائب سيمون ابي رميا شباب وشابات “التيار الوطني الحر” في قضاء جبيل خلال لقاء حاشد، الى أن يفتخروا “بانتمائهم، وبهويتهم وبعونيتهم”، وقال: “إننا أولاد العماد عون لا نخضع ولا نركع ولا نستسلم”.
كذلك دعاهم الى “الاستمرار في النضال دون يأس بوجه الفاسدين والكاذبين والعملاء لأن بقاء لبنان هو من بقاء التيار والنصر سيكون للتيار “النزيه، الوطني، الحر”، التيار الذي يشكل جسر التلاقي بين كل اللبنانيين، التيار الذي لم ولن ينجر الى ألاعيب الفاسدين المرتهنين لمصالحهم الشخصية مهما قادوا حملات تشويه بحقه”.
وأكد أن “كل من راهن على انتهاء التيار سيخسر الرهان وسيتفاجأ بالأصوات المدوية في صناديق الاقتراع التي ستجعل من التيار كما كان دائما الأول والأقوى في لبنان وفي المجلس النيابي”. وقال: “يا شعب لبنان العظيم، سنكون أول كتلة في المجلس النيابي. كونوا أقوياء فالتيار باق صوت حق بوجه المنظومة الفاسدة”.
وأشار أبي رميا الى “تاريخ التيار النضالي، وتاريخ العماد عون النضالي وتاريخه هو النضالي من زمن الاحتلال السوري الى يومنا هذا”. وقال: “تاريخنا في النضال لا ينتسى وسنبقى مناضلين في صفوف التيار الوطني الحر، امس لتحرير الارض واليوم لتحرر لبنان ونهوضه”.
وشرح إنجازات التيار ومعوقات تحقيق كل أهدافه، متوعدا الذين يعرقلون مسيرته الإصلاحية، “البقاء لهم في المرصاد”، قائلا: “مش انتو ما رح تخلونا، نحن ما رح نخليكم”.
كما كانت كلمة لمسؤول قطاع الشباب ايلي ابي رعد اشار فيها الى “دور شبان التيار في النضال لبناء المستقبل”، وكلمة لمنسق هيئة قضاء جبيل جيسكار لحود الذي أكد ان “المؤامرة على التيار لن تنجح والتيار سيكون له القرار في اختيار رئيس الجمهورية المقبل”. وأشاد بعمل ابي رميا “وفق ثلاثة أبعاد: التشريعي والسياسي والخدماتي الانمائي، مطلقا عليه لقب “نائب 3D”.
إشارة الى أن اللقاء حضره مقرر لجان المناطق طوني ابي يونس وامين سر مجلس القضاء مروان ملحمة ومسؤول الشباب في هيئة قضاء جبيل سركيس حاج وأعضاء هيئة القضاء ومنسق الهيئة السابق اديب جبران.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا