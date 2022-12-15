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أجرى رئيس وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله الحاج وفيق صفا إتصالاً بقائد اليونيفيل الجنرال أرولدو لازارو مقدماً العزاء باسم حزب الله، بالجندي الذي سقط من الكتيبة الإيرلندية، ومقدماً التعازي والمواساة للكتيبة وعائلة الجندي.
الخميس 15 كانون الأول 2022
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