أحمد أبو الغيط من بعبدا: اهتمّ وزراء الخارجية بالتعبير عن الشكر والتقدير للرئيس عون بالحضور إلى القصر الجمهوري للتعبير عن دعمهم للبنان ووقوفهم إلى جانبه واستمعنا لكلمة رقيقة منه شرح فيها ظروف لبنان ونحن نقف وراء الدولة اللبنانية والشعب اللبناني
أحمد أبو الغيط من بعبدا: اهتمّ وزراء الخارجية بالتعبير عن الشكر والتقدير للرئيس عون بالحضور إلى القصر الجمهوري للتعبير عن دعمهم للبنان ووقوفهم إلى جانبه واستمعنا لكلمة رقيقة منه شرح فيها ظروف لبنان ونحن نقف وراء الدولة اللبنانية والشعب اللبناني
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا