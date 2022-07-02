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أحمد أبو الغيط من بعبدا: اهتمّ وزراء الخارجية بالتعبير عن الشكر والتقدير للرئيس عون بالحضور إلى القصر الجمهوري للتعبير عن دعمهم للبنان ووقوفهم إلى جانبه واستمعنا لكلمة رقيقة منه شرح فيها ظروف لبنان ونحن نقف وراء الدولة اللبنانية والشعب اللبناني￼￼
السبت 02 تموز 2022

أحمد أبو الغيط من بعبدا: اهتمّ وزراء الخارجية بالتعبير عن الشكر والتقدير للرئيس عون بالحضور إلى القصر الجمهوري للتعبير عن دعمهم للبنان ووقوفهم إلى جانبه واستمعنا لكلمة رقيقة منه شرح فيها ظروف لبنان ونحن نقف وراء الدولة اللبنانية والشعب اللبناني

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