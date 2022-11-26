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أستراليا تسجل الهدف الأول في مرمى تونس
السبت 26 تشرين الثاني 2022

🔊أستراليا تسجل الهدف الأول في مرمى تونس

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