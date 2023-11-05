أسرار الصحف الصادرة اليوم الأحد 5 تشرين الثاني 2023

الأنباء الإلكترونية:
*روايات كاذبة
جهات معروفة تروّج منذ أيام لروايات كاذبة تحاول تشويه موقف حزب سياسي، وتسعى لضرب علاقته بحزب فاعل.
*الاتصالات تنتظر
الاتصالات على مستوى ملف أساسي ضروري لا تزال تنتظر تغيير حقيقي في مواقف قوى الرفض السياسي.
الأنباء الإلكترونية:
*روايات كاذبة
جهات معروفة تروّج منذ أيام لروايات كاذبة تحاول تشويه موقف حزب سياسي، وتسعى لضرب علاقته بحزب فاعل.
*الاتصالات تنتظر
الاتصالات على مستوى ملف أساسي ضروري لا تزال تنتظر تغيير حقيقي في مواقف قوى الرفض السياسي.
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا