أسرار الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس 29 أيلول 2022

النهار
اجرت شخصية لبنانية في 8 اذار اتصالا بمسؤول سعودي وهنأته بالعيد الوطني ال92 في المملكة العربية السعودية .
اشاد مفتون ومشايخ في دار الفتوى بالدور الذي لعبه النائبان فؤاد مخزومي وأشرف ريفي في جمع النواب السنة ودعمهما لهذه الخطوة الوطنية قبل انتخابات رئاسة الجمهورية.
فيما يستمر اضراب القضاة اعترف قاض على “غروب” يجمع زملاء له بأنه لم يعد قادرا على تأمين ابس طمقومات العيش لافراد اسرته بعد تراجع قيمة راتبه
اللواء
صرف وزير خارجية دولة عربية فاعلة النظر عن المجيء إلى بيروت لاعتبارات تتعلق بمستجدات لبنانية وإقليمية تتعلق بالاستحقاق اللبناني..
تزايدت عمليات النشل من قبل شبان غير لبنانيين للمتقدمين بالسّن من الرجال والنساء، على حدّ سواء..
اضطر وزير سيادي إلى إصدار توضيح بعد بلبلة تسبَّب بها بيان سابق حول وضعية سعر صرف الدولار من قبل مصرف لبنان، على أساس سعر الدولار الجمركي المتفق عليه!
نداء الوطن
لوحظ غياب أمين عام تيار سياسي عن الواجهة وحتى عن وسائل التواصل الإجتماعي بعدما كان حكي عن خلاف بينه وبين رئيس التيار وتحميله مسؤولية فضائح حصلت في الإنتخابات النيابية.
الجمهورية
يقول بعض السفراء الأجانب إنّ لبنان مقبل على انفراجات محدودة قد لا تدوم اذا كان الإستحقاق الرئاسي سيُنجز على صفيح حامٍ.
عبّر مرجع أمني عن قلقه من حجم انعكاسات ما يجري على الوضع الأمني في بعض المناطق الحساسة وكلفة القيام بالإجراءات المطلوبة في هذه المرحلة.
الأنباء
انقسام في الرأي داخل فريق سياسي جديد حول استحقاق بات على الأبواب ولا اتفاق على خيار موحّد.
أجواء هيئة دستورية تؤشر الى احتمال صدور قرار مرتقب عقب استحقاق سابق في وقت قريب.
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