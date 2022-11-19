أسرار الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 19 تشرين الثاني 2022

النهار
يلاحظ أن قطاع العقارات بدأ يعاود إنتعاشه جزئياً في مناطق معينة، وعبر أموال من دول خارجية، مع توقّع “فَورة” في هذا القطاع في العهد الجديد اسوة بقطاعات أخرى.
شبّه سياسي ساخر المعركة التي يتولاها النائب جبران باسيل لمنع وصول سليمان فرنجية الى الرئاسة الأولى بحرب الوردتين من غير ان يستبعد ان تفضي هذه المواجهة الطاحنة الى اثار تفكك تماما محور ٨ اذار.
تمنّى مرجع نيابي بارز على نوابه والمقربين منهم، عدم التطاول على مقامات تشكّل مدخلاً للإستفزاز السياسي والطائفي، والعودة إلى نكء جراح الماضي.
نداء الوطن
نائب حزبي وصف أحد المرشحين بمرشح «الخط 29»، بما معناه أنّه «مرشح تفاوضي» وليس مرشحاً نهائياً.
تبيّن أنّ نواباً حزبيين لم يبذلوا أي جهد لمتابعة التعديلات التنظيمية التي يشهدها حزبهم، وحتى لم يطّلعوا عليها.
عُلم أنّ نائباً سابقاً أعاد نشر خبر مضى عليه مدّة من الزمن، ويتحدّث عن لقاء جمَع مجموعة من الناشطين السياسيين في مبادرة تأييد مرجع روحي بارز.
الجمهورية
ربطت مصادر سياسية وديبلوماسية غياب ديبلوماسيَّين عربي وأجنبي عن بيروت بمهمة واحدة.
ردّت مراجع غير سياسية تفاقم إحدى الأزمات الحيوية الى صراع خفي بين مرجعين، كل يعمل على هواه.
ما زالت القطيعة قائمة بشكل كامل بين مرجع حكومي وأحد وزرائه ولا عودة عنها في الحكومة الحالية.
اللواء
طمأنت مصادر دولية بأن الإستقرار الأمني في لبنان خط أحمر، في ضوء معلومات عن اجتماعات أميركية – روسية في دولة إقليمية فاعلة لمناقشة آليات إنهاء الحرب في أوكرانيا.
بات بحكم المؤكد أن هبة الفيول الإيرانية سُحبت من التداول حتى قبل وصول الجواب الخطيّ من الإدارة الأميركية.
يدور صمتٌ مُطبق في الدوائر المالية والمصرفية وأوساط الصرّافين حول المدى الذي يُمكن أن تذهب إليه أسعار الصرف والسلع في الشهر الأخير من السنة الحالية!
الأنباء
وعود جديدة يبدو أنها لن تبصر النور في قطاع حيوي طال انتظار اصلاحه واعادته الى الحياة.
عاصمة متابعة للملف اللبناني تحرص على وضع استحقاق داهم على طاولة اللقاءات والمحافل الدولية.
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