أسرار الصحف الصادرة يوم الإثنين في 31 تشرين الأول 2022

النهار
يلاحظ أن مكاتب سفر ومؤسّسات سياحية، بدأت تروّج لعروض الأعياد من اسطنبول إلى شرم الشيخ وسواهما، بعد التأكد من صعوبة انتخاب رئيس في هذه المرحلة.
لم تتأثر حركة المطاعم والمقاهي رغم كثرة الحديث عن انتشار الكوليرا ودعوة الناس للامتناع عن تناول الخضروات في الاماكن العام.
بعد وعود الزفت الانتخابي في البقاع الغربي يشكو الاهالي من عدم القيام بأي خطوة منذ ايار الماضي ما يزيد معاناتهم مع بدء موسم الشتاء.
شوهدت في منطقة البقاع الاوسط وعلى طريق شتورا ضهر البيدر لوحات اعلانية تتضمن شكرا للسفير السوري المنتهية ولايته في لبنان الى جوار الرئيس بشار الاسد ومذيلة بعبارات المديح والثناء.
الجمهورية
تتّجه إحدى الكتل النيابية لإطلاق مبادرة جديدة لإعادة لمّ الشمل والبت بمن تمثلهم في لقاء مهمّ.
يُحاذر مرجع روحي الأخذ بنصيحة تقضي بدعوته نواب طائفته للاجتماع في مقره خشية عدم التلبية.
على الرغم من نفيه، فإنّ وزيراً سابقاً تلقّى من رئيس تيار مسيحي دعماً لترشّحه للرئاسة.
نداء الوطن
نصحــت شركة متخصصــة حالياً بالتســويق والترويج نائباً حالياً بالابتعاد عن الإعلام في الفترة المقبلة وعن المقابلات المباشرة غير المسجلة خوفاًً من هفوات جديدة.
توقعت مصــادر مراقبة أن يرتد “حزب اللــه” إلى الداخل بعــد اتفاق الترسيم البحري كما فعل بعد القرار 1701.
لوحظ أن محطــة “أن بي أن” التلفزيونيــة لم تنقــل وقائع مغادرة الرئيــس ميشــال عــون ولا كلمته الوداعية، على غرار ما فعلته المحطات الأخرى واكتفت بنقل برامجها كالمعتاد. يأتي ذلك بعد الرد العنيف الذي جاء في مقدمة نشرة أخبارها مساء السبت ردا على مواقــف الرئيس عــون والنائب جبران باسيل الأخيرة ، وهجومهما على رئيس مجلس النواب نبيه بري.
البناء
يقول مرجع سياسي إن ما سيشهده لبنان من الثلاثاء غير مسبوق وغير قابل للتوقع سواء لجهة كيفية تسيير شؤون الدولة أو لجهة العلاقات السياسية والطائفية في ظل تصعيد يستعيد خطاب الحرب الأهليّة؛ ما يجعل التوافق على اختيار اسم رئيس للجمهورية أكثر تعقيداً وبعداً عن التحقق بينما لبنان يغرق.
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