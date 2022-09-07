أسرار الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء 7 أيلول 2022

أسرار النهار
تكاثرت في الأيام الماضية عملية استئجار المنازل في مناطق جبلية من قبل مواطنين مقيمين في منطقة تشكّل بيئة حاضنة لحزب “ممانع”، على خلفية تنامي الحديث عن حرب مع إسرائيل
لوحظ تفاعل الحملات على نواب التغيير بعد بيانهم الرئاسي الأخير، الذي فاقت أهمّيته البيانات التي تصدرها أحزاب قديمة العهد
سجل انتشار امني واسع تزامنا مع القاء النائب جبران باسيل بيانه الاعلامي في محيط مركز ميرنا الشالوحي حيث مقر التيار الوطني الحر
أسرار الجمهورية
لاحظ متابعون أنّ الجهات المعنية لم توجّه بعد التعاميم المطلوبة الى البلديات لتنظيف المجاري والأقنية خصوصاً أن الشائع هو أنّ أيلول طرفه مبلول.
نُقل عن مرجع ديني قوله إن انتخابات الرئاسة مفصلية وتحتّم أن يتم اختيار شخصية مارونية وازنة لا تمت بانتماء سياسي لأي طرف.
يسعى محيطون بقاضٍ متقاعد كان يشغل موقعاً مميزاً الى عقد سلسلة اجتماعات مع قوى سياسية وحزبية لجسّ النبض حول إمكانية ترشّحه للرئاسة.
أسرار اللواء
بدا الحرص الأميركي على مستوى القمة على ترسيم الحدود غير قابل للتشكيك، ولكن ليس في فترة الأسابيع الأربعة المقبلة.
برز خلاف كهني حول ما حصل في قداس «معراب»، فالبعض اعترض على أداء البعض، خلال الكلمات وبعدها..
تدخل رئيس تيار سياسي بقوة للإفراج عن نجل نائبه، بعد توقيفه في المطار بتهمة تقطيع «حشيشة».!
خفايا نداء الوطن
يتردّد أن نائباً حزبياً في منطقة بقاعية، يعاني من مشاكل مع أكثرية القرى بسبب وظيفته الأساسية قبل النيابة اضطر لانتظار انتهاء قداس في منطقته بسبب رفض الكهنة وبعض المصلين، مشاركته في القداس.
قالت مصادر متابعة إنه إذا كان الرئيس نجيب ميقاتي يراهن على أن تبقى الحكومة خاضعة له في حال الفراغ الرئاسي وأن الوزراء سيلبون دعواته لعقد جلسات حكومية موسعة أو ضيقة فهو واهم.
أعربت جهات قانونية عن اعتقادها أن توقيف نائب رئيس «التيار الوطني الحر» منصور فاضل في مطار بيروت بسبب نقله ماكينة لفرم المخدرات معه إلى فرنسا والسماح له بمتابعة السفر بعد تدخلات سياسية، يشكل فضيحة قانونية وأمنية وذكرت بموضوع التسريبات السابقة حول توقيف ابنه ثم تركه أيضاً بسبب تدخلات. ولاحظت أن فاضل هدد بالإقتصاص ممن تعرضوا له.
البناء
خفايا
قالت مصادر معنيّة بالملفين الرئاسيّ والحكوميّ إن كلام رئيس التيار الوطنيّ الحر حول عدم الاعتراف بشرعيّة تولّي الحكومة الحالية المستقيلة صلاحيات رئيس الجمهورية يعني امتناع وزراء التيار عن أي مهمة تتصل بهذه الصلاحيّة. وهذا إما أن يُسرّع انتخاب رئيس أو تشكيل حكومة.
كواليس
قالت مصادر أممية إن إيران تُعدّ ملفاً عن تعاون مدير وكالة الطاقة الذرية وكيان الاحتلال وفتح الباب للتدخلات الإسرائيلية في الملف النوويّ وسيقدّم إلى مجلس الأمن الدولي لطلب عزل المدير الحالي للوكالة الدوليّة لتحويله الوكالة إلى منصة لجهة نوويّة عسكريّة خلافاً لمبدأ وجود الوكالة.
مرصد الأنباء
*حسابات غير محسومة
الحسابات لا تزال غير محسومة رغم اقتراب موعد استحقاق مفصلي ولكن المؤكد ان الاحتمالات كلها لا تزال قائمة.
*سهام للحلفاء
لوحظ أن رئيس تيار سياسي وجه سهامه باتجاهات محددة لم توفّر حتى حلفائه.
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