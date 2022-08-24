أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 24 آب 2022

النهار
عادت قضية مشاعات العاقورة الى الواجهة من جديد في ما اعتبره البعض رسالة سياسية في ظل التوتر في العلاقة مع بكركي
يؤكد خبير نفطي ان ما يسمى حقل قانا هو حقل وهمي وان مسؤولين يعرفون ذلك لكنهم يتعاطون في الملف سياسيا
حظي موقف وزير سابق ومصرفي برفضه الحازم لبيع الذهب، بدعم شعبي وسياسي من أكثر من جهة لأن هذا الموقف يُعدّ الأبرز في ظلّ ما يعانيه البلد اقتصادياً ومالياً
تتكاثر المواقع الإلكترونية وبدأ معظمها يتحوّل مناطقياً وبدعم من بعض الجهات الدولية والمحلية لإيصال رسائل سياسية على أبواب الاستحقاق الرئاسي
اللواء
كشفت أوساط دبلوماسية على إطلاع واسع عن حركة اتصالات دولية، خلافاً للظاهر، بهدف التوصل إلى عدم وقوع لبنان بالفراغ بعد نهاية العهد!
لم يحدّد مرجع كبير موعداً لوزير مستبعد عن المهام في هذه المرحلة، ولم تُعرف ما هي أسباب الامتناع لتاريخه.
بدأ طامح للرئاسة الأولى، التمهيد لطرح اسمه بالتداول، عبر المباشرة بتوظيف نشاطاته واستقبالاته،على هذا الصعيد
نداء الوطن
توقعت جهة سياسية نافذة أن تستبعد جهة مؤثرة خيار المؤتمر التأســيسي بعدمــا اعتقدت لفترة أنه يخدم تحقيق مصالحها في التغيير، والسبب أنها لمست أن الغالبية أن المسيحية باتت تتجه منذ قبل اي مؤتمر إلى الجهر للمطالبة بالفدرالية متقدمة بمسافات عن الأحزاب والشخصيات السياسية.
لاحظت مصادر متابعة أن السيد حسن نصرالله تحدث عن التحالف المستمر مع “التيار الوطني الحر”من دون الإشارة إلى العلاقة مع الوزير الســابق سليمان فرنجية.
نقلت مصادر أن فرنجية ارتـضى أن يتنازل لميشال عون في انتخابات 2016 الرئاسية ولكنه قطعا لا يمكــن أن يتنازل لجبران باسيل
البناء
خفايا
قال مصدر وزاري إن الحكومة تلقت استغراب صندوق النقد الدولي للزجّ باسمه لتسويق خطوات مالية عشوائية تقوم بها الحكومة ولا يوافق عليها الصندوق، مؤكداً أن الصندوق دعا الحكومة لتوحيد أسعار صرف الدولار وليس لإضافة سعر جديد يُسمّى الدولار الجمركيّ.
كواليس
قال مصدر دبلوماسي إن التأخير الأميركي في الرد على المقترحات الخاصة بالملف النووي الإيراني عائد لانتظار لقاء المسؤولين الإسرائيليين بعيداً عن الذرائع التي تطرحها واشنطن، متوقعاً أن تتحرك المفاوضات خلال الأسبوع المقبل بعد أن توافق واشنطن على دفع مبالغ مالية لـ “إسرائيل
الجمهورية
تخشى مراجع رسمية مما سيحمله موفد أممي يزور بيروت قريباً من إقتراحات تتناول قواعد السلوك المعتمدة في اليونيفيل ومهامها.
تتجه إحدى الدول الكبرى الى تعليق نشاطاتها في مجموعة من المنظمات والمؤسسات الدولية والاممية.
كشف دبلوماسي أممي أن هناك تشديدا من الدول المؤثرة على إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية في موعدها أسوة بالالتزام بالانتخابات النيابية الأخيرة
الأنباء
*فتاوى “غب الطلب”
عادت أخبار الفتاوى الدستورية “غب الطلب” الى الواجهة من جديد بأيادٍ صاحبة خبرة في هذا المجال.
*المساعدات ليست قريية
رغم عودة الحديث عن مساعدات دولية للبنان تستهدف الشعب اللبناني مباشرة الا أن الخطوات العملية لا يبدو انها قريبة.
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