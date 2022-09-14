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أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الأربعاء في 14 أيلول 2022
الأربعاء 14 أيلول 2022

البناء

خفايا
تقول جهات على صلة بملف ترسيم الحدود إن بعض المسؤولين الرسميين حاول استكشاف قرار المقاومة وعاد بغموض أكبر من الذي ذهب به ناقلاً لجهات غير لبنانيّة عجزه عن الإجابة عن سؤال كيف ستتصرّف المقاومة حتى نهاية تشرين الأول إذا جمد الاستخراج من كاريش دون ترسيم

كواليس
نقلت مصادر إعلامية وقائع اجتماع نيابي في ألمانيا حول ازمة الطاقة ومواجهة المستشار شولتز لعاصفة من الاعتراض على معاقبة الألمان بحجة معاقبة روسيا واتهامه بالتورط بضخ المال للاقتصاد الأميركي ثمن الغاز المرتفع ودفع الصناعات الألمانية للرحيل إلى أميركا بسبب فرق سعر الطاقة


النهار

يُنقل بأن عمليات التهريب عن طريق وادي خالد والهرمل تتفاعل على خط سوريا ذهاباً واياباً

يرتقب أن يُطلق نائب سابق ومرشح رئاسي بارز مواقف رئاسية وسياسية خلال اطلالة تلفزيونية قريبة


الجمهورية

إنتهى نقاش داخل أحد الأحزاب الكبرى حول طروحات بعض حلفائه الى أن الطائف أساس النظام في لبنان وليس المطلوب تغييره وإنما الالتزام التام بأحكام الدستور المنبثق عنه.

سجل عدم ارتياح حزب مسيحي بارز من مقابلة لمرجع روحي بارز لتضمينها انتقادات غير مباشرة له.

تمنى مرجع حكومي التحقيق في معلومات تسربت الى لبنان عبر مرجع مكلف بملف قبل تعميمه على من يعنيهم الأمر.


اللواء

تلقَّت جهات لبنانية رسمية وحزبية تطمينات دولية مباشرة وبالواسطة حول عدم إدخال أية تعديلات على آلية عمل اليونيفيل في المرحلة المقبلة

اقتصر لقاء الوفد النيابي التغييري مع كتلة حزبية على نائبين، بعد إعداد دقيق للموقف، الذي اتسم بالإصغاء أكثر من الكلام

يخصِّص مرجع كبير بعضاً من وقته لمتابعة تطورات الوضع الخلافي داخل تيار موالٍ، لا سيما لجهة ما يترتب تجاه قدامى المناصرين


نداء الوطن

تردّد أن نائباً مستقلاً تأخّر عمداً عن اجتماع مخصّص لبحث الملف الرئاسي بسبب حضور نائب زميل له من القضاء نفسه، وتردّد أيضاً أن العلاقة بين النائبين شهدت تشنّجاً كلامياً خصوصاً على صفحات التواصل الإجتماعي قبل الانتخابات.

قيل إنّ نواباً تغييريين استغربوا انسحاب زميلتهم النائبة سينتيا زرازير من اجتماعهم مع النائب جبران باسيل في مقر التيار الوطني الحرّ في ميرنا الشالوحي.

قالت مصادر متابعة إن وزير العدل بدل أن يكحّلها عماها في حديثه عن تعيين قاضٍ رديف في قضية تفجير مرفأ بيروت، فبعدما تحدث عن البتّ في إخلاءات السبيل والدفوع الشكلية عاد ليتحدّث عن ضرورة تحريك الملف النائم منذ أيلول2021 الأمر الذي يثير الكثير من الريبة حول هذا القرار
 

الملفات
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