أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الاثنين في 16 أيار 2022

النهار
تبين أن ثمة أوراق كثيرة ملغاة بسبب الأخطاء في عدد من الأقلام الشيعية الجنوبية وتخوف أحد المتابعين من أن تكون الأخطاء مقصودة بعدما تم إلزام جماعات محددة بالاقتراع من دون اقتناع.
سجل مرشحون اقل قدرة مالية غياب هيئة الرقابة على الانتخابات حيال كمية الاموال التي صرفت من خارج القانون.
عُلم أن الانتشار الأمني للحفاظ على مسار العملية الانتخابية انطلق قبل أيام بعيداً عن الاعلام في مناطق ساخنة ولها خصوصيتها الطائفية والسياسية.
لوحظ اشتعال مواقع التواصل الإعلامي بعد المقابلات المتلفزة للمرشحين من خلال التذكير بالماضي ونبش ملفات لهذا وذاك.
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الجمهورية
عُلم أنّ أحد الوزراء أصلح إحدى السيارات العائدة لوزارته على نفقته الخاصة بسبب الشح المالي في خزينة الدولة.
يُردِّد مرجع أمام زواره أنه لا يرغب في العودة إلى حيث هو الآن، مُبرراً سبب ذلك بأنه تعب ممّا عاناه من مرحلة ما قبل الإنتخابات.
رجّح متابعون للأوضاع الراهنة أن يتم اللجوء إلى مؤتمر برعاية دولية في حال الخلاف على تأليف حكومةٍ جامِعة.
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اللواء
أحدث تفاوت الإمكانيات المالية بين اللوائح المتنافسة في أكثر من دائرة فروقاً كبيرة في التحرك على الأرض وفي تحديد أحجام الماكنات الإنتخابية !
فوجئت أوساط سياسية بالمزاج التغييري الذي تحكم في نتائج صناديق الإقتراع في عدة مناطق وخاصة في بيروت وعاليه والبترون!
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نداء الوطن
ظهر أن تدني نسبة الإقتراع في المناطق الشيعية لم يعكس تجاوباً مع محاولات الحشد والتجييش التي قادها “حزب الله” بشخص أمينه العام السيد حسن نصرالله، وبدا أن الإعتراض الشيعي كان بالإمتناع عن تلبية ما أراده الحزب وفي وقت كان يتم الرهان على الإعتراض السني وحده.
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