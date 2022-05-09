أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الاثنين في 9 أيار 2022

صحيفة البناء
ـ كواليس
قال مصدر انتخابي إن حزب الله قدّم في سورية وإيران بتسجيل نسبة مشاركة بين 75 و85%، حيث أتيحت له حرية الحركة دون ضغوط يتعرض لها في سائر بلدان الاغتراب نموذجاً مصغراً عن درجة جهوزية ماكينته الانتخابية وإمكانياتها التنظيمية والتعبوية، لما سيكون عليه الوضع في 15 أيار في لبنان.
ـ خفايا
قالت مصادر انتخابية إن مشاهد ووقائع الانتخابات في يومي الاغتراب أعطت صوتها لسعد الحريري بالمقاطعة في الرياض وللمجتمع المدنيّ في دبي وللتيار الوطني الحر والقوات في الأميركيتين ولأمل في برلين وأفريقيا وللجميع في باريس وبذلك كانت الحصيلة توازن سلبيّ.
صحيفة الجمهورية
ـ تتقاطع معلومات دبلوماسية مع ما قاله مرجع بارز في حديث تلفزيوني حول إمكان عدم إجراء إستحقاق حسّاس في موعده في الخريف بسبب الإنقسامات الحادة في البلاد.
ـ بدأت الإستعدادات لتكبير حجم الكادر الإداري والديبلوماسي في أكثر من سفارة عربية وغربية إستعداداً لمرحلة ما بعد الإنتخابات الرئاسية بشكل مضاعف.
ـ وجّه مسؤول كبير إنتقادا لاذعاً الى شخصية كانت قريبة منه وذلك بسبب الموقف الذي اتخذته بعد امتناع تيار سياسي عن إعادة ترشيحها الى الإنتخابات.
صحيفة اللواء
ـ تم التوافق بين المراجع المعنية على تأجيل البحث بخلف لموظف كبير في منصب حساس إلى ما بعد الإنتخابات النيابية!
ـ تبين أن معارضة النائب جبران باسيل لعودة الرئيس نجيب ميقاتي إلى السراي بعد الإنتخابات تعود إلى رفض الأخير مشاركة الأول في الحكومة العتيدة!
ـ تقاطعت أحاديث مسؤولين سياسيين وخبراء ماليين حول حدوث تطورات دراماتيكية على الصعيدين المالي والإجتماعي إذا تأخر تشكيل حكومة قادرة على إتخاذ القرارات الإصلاحية المنتظرة من الجهات المانحة!
صحيفة نداء الوطن
ـ الحضور اللافت والقوي لمناصري حركة «أمل في ألمانيا عكس تحركهم في بلاد الإغتراب من دون خوف وحذر كما كان يتم الترويج له، وهو أتى بينما كانت ألمانيا أعلنت «حزب الله جماعة إرهابية وأقفلت مراكز تابعة له من دون أن يعني ذلك أن جماعة الحزب لم يقترعوا.
ـ كشفت بعض عمليات الإقتراع في بلاد الإغتراب احتراباً عونياً حول الصوت التفضيلي بين أكثر من مرشح في أكثر من دائرة في معارك داخلية ستدور رحاها أيضاً في 15 أيار في لبنان.
- قال متابعون أن اكثار الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله من اطلالاته الانتخابية قبل 15 ايار يتم عن قلق من تدني نسبة الاقبال ومن التسرب الانتخابي الامر الذي ظهر في التعدي على المرشحين المنافسين في أكثر من منطقة .
صحيفة الأنباء
*20 ألف
تردّدت معلومات بين أجهزة معنية أن عدد الحضور في مهرجان كبير منذ يومين تخطى 20 ألفاً.
*تلفيقات
لوحظ أن خطاب زعيم سياسي أثار موجة قلق وغضب لدى فريق ممانع، الذي عبّر عنها بكمية تلفيقات حاول دسّها عبر مواقع التواصل، دون أن يكون لديه أي مضمون يستند إليه ليرد بشكل مقنع.
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