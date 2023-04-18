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أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلاثاء في 18 نيسان 2023
الثلاثاء 18 نيسان 2023

  

الأنباء

تعمد قوى نيابية إلى الترويج لطرح يتعلق برفض خيار بات إجبارياً في ما يتعلق باستحقاق داهم دون تقديم أي خيار عملي بديل.
تصرّ بعض الجهات على وضع العلاقة بين مرجعين سياسيين في خانة التراجع والسلبية، فيما واقعها الفعلي عكس ذلك تماما.
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