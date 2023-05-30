أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلاثاء 30 أيار 2023

النهار
عُلم أن رئيس لقاء نيابي شاب قال لوفد نيابي معارض زاره أخيراً إنه سيرسل ممثلاً لحزبه ليشارك في “الجبهة السيادية.
شن وزير عبر مقربين منه حملة على وزير اخر لانه رفض اعطاء الاول صلاحيات استثنائية تتيح له التصرف وركزت الحملة على ان الرفض يعني حرمان موظفين حقوقهم الموعودة.
تبين ان الخلاف واطلاق النار على احد المحامين في زحلة لم يكن سببه سياسي وانما خلافات شخصية سابقة ما دفع الى “لملمة” الحادثة وعدم استثماره.
يتردد أن التغيير في حزب عريق لن يقتصر على انتخاب رئيس وقيادة جديدة، بل سيطاول قيادات مناطقية ووسطية عبر نفضة شاملة. الجمهورية
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الجمهورية
لعب مسؤول حكومي سابق دوراً حثيثاُ في محاولة إقناع بعض أطراف المعارضة في تبنّي ترشيح أحد الوزراء السابقين لرئاسة الجمهورية.
أبناء الجاليات اللبنانية في عدد من الدول الافريقية طالبوا وزير الخارجية والمغتربين بسحب سفير في القارة لأنه “يعمل على التفريق بين اللبنانيين في أفريقيا”.
بدأ البحث على المستوى الإداري للعودة عن قرار اتخذ في الأيام القليلة الماضية بعد تسوية تفضي الى مخرج يوفر عودة الأمور الى ما كانت عليه.
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اللواء
تخشى جهات فاعلة من محاولات تخريب لما تحقق على صعيد الانفراجات العربية والاقليمية، بدءاً من لبنان؟
سجّل عتاب مع وزير بارز، نظراً لإصراره على اتخاذ موقف قاطع من موظف نقدي كبير..
تردد أن مرجعاً كبيراً أحيط علماً برغبة قطب سياسي، بالتخلي عن زعامة حزب صديق، فيما قالت معلومات أخرى أن عتباً حصل لجهة المفاجأة.
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نداء الوطن
في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، وحين وصل البحث الى البند 48 المتعلق بتطويع تلامذة ضباط جدد، رفض أحد الوزراء مناقشته وطلب سحبه بناء على طلب مرجعيته السياسية، علماً أن ذلك يعرّض المدرسة الحربية لفراغ غير مقبول.
كشفت التحقيقات أن هناك عمليات سرقة منظّمة لكابلات الكهرباء والأمر لا يقتصر على السارقين المحلّيين بل هناك ارتباطات مع عصابات خارجية حيث تقدّر كميّات الكابلات المسروقة بعشرات الكيلومترات..
يُقال أنّ وزارة خدماتية تشهد إدارة مشتركة بين فريق الوزير الحالي وفريق الوزير السابق المحسوب على تيار سياسي آخر.
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البناء
قال مصدر نيابي إن قضية القوات اللبنانية هي كسر حزب الله، ولذلك خرج الاشتراكي من ترشيح معوّض وترشيح أزعور وتسعى القوات الى تجنيد التيار في هذه المعركة فهل يقبل عنوان المعركة الحقيقي، طالما أن المرشح لا يلبي شروط الرئيس الإصلاحي الذي يحظى بالتوافق الشامل التي وضعها التيار؟
توقع مصدر سياسي قرب اتخاذ الرئيس سعد الحريري قراراً بالعودة الى بيروت والعمل السياسي بدعم من ولي العهد السعودي، لأنه يستطيع تغيير معادلة المعركة الرئاسية برفع الإحراج عن الرياض بتبني ترشيح فرنجية وجمع أصوات نواب طائفته، ويتيح للسعودية البقاء رسمياً في موقع الحياد.
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الأنباء
قرارات غير مفهومة من حيث التوقيت وما يمكن أن تسببه من تداعيات اجتماعية.
اللا قرار قد يكون أحد السيناريوهات الممكنة في ملف مطروح.
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