أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الثلثاء في 30 آب 2022

النهار
تتساءل أوساط في الحرس القديم للحزب الشيوعي اللبناني ومحازبين عن غياب الحزب وأمينه العام حنا غريب عن الساحة السياسية والحزبية، وفي ظل تساؤلات عن المؤتمر العام وهل من تغييرات قيادية حزبية.
يُلاحظ أن الواسطة في الحصول على جوازات السفر أو تجديدها جارية على قدم وساق وأحياناً تحصل عبر اتصالات سياسية مع المرجعية المعنية.
تقوم بعض المرجعيات السياسية باسفار خارجية بتكتم شديد لاستطلاع الأجواء الرئاسية واخذ قسط من الراحة في الوقت عينه.
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الجمهورية
تلقت مراجع عليا في قطاع حيوي تحذيرات بضرورة إلغاء بعض الإجراءات الإدارية التي أعاقت مصالح اللبنانيين مخافة تعرّضها للملاحقة.
تداولَ مرجعان في مضمون تسريبة رئيس كتلة نيابية ومدى جدّيتها والتعامل معها في معالجة استحقاق مأزوم.
تسجل برودة غير طبيعية حيال استحقاق كبير ولا أحد من القوى الخارجية البارزة والمؤثّرة يفاتح القوى المحلية بالمسألة جدّياً حتى اليوم.
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اللواء
اتخذت قوات اليونيفيل العاملة في الجنوب إجراءات احترازية، مع اقتراب استحقاقات أيلول وسط معلومات لديها من أن الوضع هناك يبعث على القلق..
فُهم من مصدر نيابي مقرب أن لا مبادرة حاسمة قريبة في ما خص الوضع الداخلي بانتظار انفراجات إقليمية..
يسجّل على مسؤول رسمي مساهمته بطريقة أو بأخرى بتعميق أزمة الكهرباء في لبنان!
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نداء الوطن
لاحظت مصادر متابعة ردود فعل سلبية تجاه رواية «حزب الله» لدور وحداته الأولى في مرحلة التأسيس في العام 1982 لجهة نسبة بطولات غير مؤكد أنّهم قاموا بها خصوصاً في معارك خلدة بالإضافة إلى تعمّد نشر صورٍ من مخيم جنتا الذي كان أسّسه الإمام موسى الصدر وحركة أمل قبل أن يؤول إلى الحزب بعد انقلاب السيد حسين الموسوي على حركة أمل.
تتوقّع جهات سياسية أن تنتهي الحركة الجارية على مستوى دار الفتوى إلى خلق إطار جامع للنوّاب السنة يحمل توجهات الدار في ما يتعلق بتشكيل الحكومة وانتخابات رئاسة الجمهورية وتسمية الرئيس الجديد.
بعد انتفاء قدرة «حزب الله» على حسم مسألة دعم جبران باسيل أو سليمان فرنجية كمرشح وحيد لرئاسة الجمهورية بدأت عملية تداول أسماء بديلة يمكن أن تكون قابلة لنوع من التفاهم تحت الطاولة مع الحزب وتحمل صفات قريبة من المجتمع المدني يمكن أن تحصل من خلالها على أصوات بعض النواب التغييريين.
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البناء
توقفت مصادر نيابية أمام دعوة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد لتعويم الحكومة الحالية واعتبرتها دعوة لإنهاء الجدل حول حكومة جديدة والتخلي عن الرهانات المتقابلة على تغيير توازنات الحكومة القائمة حتى لو اقتضى الأمر إصدار مراسيم بتشكيل حكومة جديدة هي الحكومة الحالية ذاتها.
تتريّث جهة إقليمية وازنة في إبداء تقييم نهائيّ لما يجري في العراق وما إذا كان ضمن خطة أم محاولة يائسة لقلب الطاولة أم لعب على حافة الهاوية في الربع الأخير من الساعة قبل التوصل الى اتفاق نهائيّ حول الملف النووي الإيراني، ورأت في إغلاق الحدود الايرانية مع العراق إشارة يمكن البناء عليها.
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الأنباء
قطاع حيوي يفقد جودة خدماته تباعاً ومناطق كثيرة تنعزل لأيام.
رغم ارتفاع بورصة المرشحين لاستحقاق داهم الا أنها تبدو فردية أكثر منها تعكس مشروعاً جدياً.
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