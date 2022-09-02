أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الجمعة في 2 أيلول 2022

النهار
عُلم أن وزيراً سابقاً قدّم هبة مالية لتغطية رواتب موظفي مستشفى حكومي في منطقته في أحد أقضية الجنوب، ما أدى الى استمرار العمل والحؤول دون اقفاله.
بعد اعلانه أن الثنائي الشيعي غدر به في الانتخابات النيابية الاخيرة، شوهد نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي يتصدر الصفوف الأمامية في المهرجان الذي أقامته حركة “أمل” في ذكرى تغييب الإمام الصدر.
أُفيد أن سفيرة دولة أوروبية بارزة ستعود في غضون اليومين المقبلين الى بيروت حاملة رسائل من إدارة بلادها ستنقلها الى كبار المسؤولين وشخصيات سياسية، وأبرزها التحذير من مغبة عدم اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها.
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الجمهورية
“لست بوارد إقفال بيوتات سياسية في الجبل” هذا ما أسرَّ به رئيس حزب عريق لمرجع حكومي حين سئل عن رأيه في تبديل وزاري يعود لصالحه ومن طائفته.
توقفت جهات دبلوماسية عند أهمية مضمون خطاب مرجع بارز وتمعنت في الرسائل المباشرة وغير المباشرة التي أطلقها.
يتكتم حزب سياسي عن الإعلان عن قرار إنضباطي بحق إحدى شخصياته خوفاً من تداعياته السلبية على خسارة مجموعات مؤيدة للشخصية.
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اللواء
وصف دبلوماسي لبناني دخول البيت الأبيض على خط ترسيم الحدود، بأنه تعهد بوصول المفاوضات إلى نتائج تُبعد شبح المواجهة، التي يُمكن أن تتوسع في المنطقةوصف دبلوماسي لبناني دخول البيت الأبيض على خط ترسيم الحدود، بأنه تعهد بوصول المفاوضات إلى نتائج تُبعد شبح المواجهة، التي يُمكن أن تتوسع في المنطقة.
تكتم نائب جنوبي مهدّد بنيابته في الكشف إلاّ في حلقة ضيقة، عما دار معه في مؤسسة دستورية..
طرح اسم شخصية إقتصادية من شمال لبنان، وهي نافذة في البنك الدولي، للتفاهم حول إمكان تسويقها للرئاسة الأولى..
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نداء الوطن
تقول مصــادر متابعة إنه إذا لم تنجــح دار الفتوى بتجميع النواب الســن فهذا الأمر سيسمح لـ«حزب الله« بقضم المزيد من المواقع السنية مع ما يحكى عن وجود تأثري له في انتخابات قيادة الجماعة الإسلامية.
أعــاد ناشــطون على وســائل التواصل الإجتماعي نشر كتابات تظهر مسؤولية ما للنظام في إيــران في إخفاء الإمام موىس الصــدر نتيجة خلافات في التوجهات مع قيادة الثورة الإسلامية.
تعتقد أوساط سياسية بأن الرئيس بري قطع الطريق على أي محاولة لاحقة لتمرير ترشيح رئيس »التيار الوطني الحر« جبران باسيل في خطوة تخدم التوجه أكثر نحو تزكية ترشيح سليمان فرنجية من جانب قوى 8 آذار.
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البناء
توقعت مصادر على صلة بملف ترسيم الحدود البحريّة وصول المبعوث الأميركيّ عاموس هوكشتاين إلى بيروت قبل 10 أيلول حاملاً عرضاً للتوصل الى اتفاق يتضمّن رسالة ضمانات أميركيّة برفع الحظر عن الشركات للتنقيب والاستخراج وبترسيم الحدود قبل نهاية العام، وفق طلب لبنان.
قالت مصادر روسيّة إن تحريك قضية المفاعل النووي الأوكراني مقدمة لإثارة عناوين نووية في الحرب الأوكرانيّة في ظل فشل الدعم الأميركي لأوكرانيا والهدف هو رفع التوتر تحت شعار دخول سلاح نوويّ الى الحرب وربما إعلان أوكرانيّ بهذا الاتجاه لتسريع التفاوض دون هزيمة.
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الأخبار
تُحاول قيادة الجيش منذ مدّة إلغاء قرار محافظ بيروت السابق زياد شبيب عام 2018 بتعليق نجوم لأكثر من 40 مفوّضاً ومفوّضاً أعلى لحرس بلدية بيروت ما عُدّ سابقة، من دون أن يتلقّى من تمت ترقيتهم بدلاً مادياً أو معنوياً. وصار عسكريو شرطة البلدية يتصرفون كما لو أنهم ضباط، ما خلّف أكثر من إشكال وخصوصاً في النادي العسكري. ومع تعيين مروان عبود خلفاً لشبيب، طلبت قيادة الجيش منه «خلع كل الرتب لأنها غير مستحقة واعتماد نظام شرطة البلدية، لأن العشوائية وصلت إلى حدّ ترقية العناصر إلى رتبة ملازم على غرار عناصر الجيش»، مذكرةً بأنّ «القانون يجيز مراجعة الجيش في أنظمة الزيّ الموحد لعناصر الأسلاك الأمنية الذي يشمل الزي والرتبة، فيما لم تقم المحافظة بمراجعة قيادة الجيش في حينه». إلا أن عبود عمد إلى «تنييم» الطلب على قاعدة أن الأمر سيسبّب له «وجعة رأس».
عمد رئيس مجلس إدارة «طيران الشرق الأوسط» محمد الحوت إلى ترقية أكثر من 3 مساعدين طيارين إلى رتبة طيّار كخطوة استباقية للتهويل على الطيارين الذين ينتظرون انتهاء الموسم السياحي لفتح الحوار مع إدارة الشركة برعاية وزير الأشغال علي حميّة بهدف تحسين رواتبهم تحت طائلة التهديد بالإضراب العام. ورأى الطيارون في خطوة الحوت رسالة لضرب أي تصعيد يمكن أن يقوم به الطيارون وتأكيد أن في إمكانه الاستغناء عن خدماتهم في حال حصول أي إضراب ولعدم ليّ ذراعه بسبب تدنّي عددهم بعد تقديم أكثر من 15 طياراً إجازات من دون راتب للعمل في الخارج.
لم يُحرّك وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي ساكناً بعد اجتماعه مع وفد متخصص لمتابعة شؤون مشروع أبنية مزهر السكني في منطقة الناعمة، والذي يضمّ 500 شقة غالبيتها مأهولة وآيلة إلى السقوط، علماً بأن أحد المباني انهار عام 2000، كما أدى انهيار سقف الشهر الماضي إلى وفاة رضيعة. وكان مولوي قد وعد بهدم المشروع بعد إنهاء الأوراق القانونية اللازمة لأنه لا يريد تحمّل مسؤولية أي ضحيّة، تاركاً للمحافظ أن يُعدّ تقريره، فيما الأخير لم يلتزم بتعليمات الوزير ولم يُقدّم أيّ تقرير، من دون أن يعود مولوي إلى متابعة هذا الملف مع المعنيين.
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الأنباء
نائب بارز يصرّ على مقايضة موقفه من استحقاق داهم بخطوات تؤمن له مصلحة مباشرة تتخطى الامكانيات المحلية.
مسؤول معني باستحقاق أساسي كان قال في أحد الاجتماعات الرسمية كلاما مناقضاً للمهمة المكلف بها، قبل أن يستأنف الحركة المطلوبة منه.
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