أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الجمعة في 9 أيلول 2022

النهار
تنشط مؤسسة اجتماعية برئاسة نائب في تأمين مساعدات غذائية وإيصالها الى أصحابها في بيروت والمناطق ومصدرها دولة خليجية.
لم تعمد اكثر البلديات على تنظيف المجاري قبيل حلول الشتاء بسبب ضعف امكاناتها المالية بعد تبدل سعر صرف الدولار.
نجح محام بيروتي عتيق في رأب الصدع السياسي بين نائب سابق في العاصمة وقيادي كبير في “تيار المستقبل”.
يجري التحضير للبيان الذي سيصدر عن دار الفتوى عند استضافتها النواب السنة في 24 الجاري وعنوانه الأساس الطائف ودعم مطلق للرئيس ميقاتي وحكومته وهجوم ضد النائب باسيل.
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الجمهورية
يُحضّر حزب بارز لعقد خلوة داخلية حول الاستحقاق الرئاسي.. واستباقاً لها عمّم على كوادره عدم الإدلاء بأي مواقف داعمة لأي مرشح.
طُرحت فكرة لقاء مرجع روحي مع القيادات المسيحية لوضعها في احتمالات ما بعد انتهاء ولاية الرئيس عون.
يقول أحد المتابعين للملف الرئاسي أن بعض “المطابخ” يُسرّب أسماء مرشحين للرئاسة من أجل التغطية على سيناريو يجري الإعداد له لما بعد ٣١ تشرين الأول.
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اللواء
تمارس دولة كبرى تجاه لبنان، في ما خصَّ إحياء نظام الكهرباء سياسة تتوزع بين التورية والتقيَّة..
يدور لغط قوي في عدد من المصارف حول مصير منصة صيرفة، على المستويات كافة، بعد إقرار الموازنة..
يحرص مسؤول كبير على إضفاء أجواء ودّ على علاقته بمرجع كبير، لا سيما في لقاءاته العلنية أو البعيدة عن الأضواء..
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نداء الوطن
جرى اتّصال مباشر مع نائب جنوبي مطعون بنيابته وأعطي نصيحة بالتواصل مع مرجع نيابيّ لقاء إنهاء الطعن ولكنّه رفض العرض معتبراً أنه فاز بأصوات الناس ومن دون منّة من أحد، وهو كان حضر إلى المجلس الدستوري حيث تمّ الإستماع إلى دفوعاته وقدّم المستندات اللازمة لذلك.
يبدو أن الخلاف بين حركة «أمل» و»حزب الله» تجاوز حدود مرحلة معركة خلدة في العام 1982 إلى مراحل لاحقة وصولاً إلى عملية أنصارية التي نسبها الحزب إلى نفسه، بينما تسلم من حركة «أمل» أشلاء جنود إسرائيليين كانت جزءاً من عملية التفاوض وتبادل الأسرى.
توقفت مصادر متابعة عند انتقاد أحد قياديي «حزب الله» تغاضي الدولة الروسية عن عمليات القصف الإسرائيلية في سوريا وتساءلت عمّا إذا كان انتقاده هذا صادراً بصورة شخصية أم يعكس ما يدور في كواليس الحزب، معتبرة أن هذا الموقف ربما ناتج عن إصابة أهداف تابعة للحزب في هذه الغارات التي طالت مؤخراً مطار حلب وأخرجته من الخدمة.
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البناء
يؤكد دبلوماسيّون روس أن لبنان لم يوجّه أي مراجعة دبلوماسيّة بملاحظات حول تعديل مهام اليونيفيل في جنوب لبنان لجهة منحها حق العمل بدون موافقة الجيش اللبناني، وأن الالتزام الروسيّ المبدئيّ بدعم أي دولة ذات سيادة بمطالبها تجاه مناقشة أوضاعها في مجلس الأمن يعني دعم أيّ مطلب لبناني.
قال مصدر على صلة بمفاوضات الترسيم إن تأجيل الاستخراج من حقل كاريش هو تأكيد على فعاليّة حضور المقاومة في خلفية المشهد التفاوضي، لكن تحديد نهاية تشرين الأول موعداً بديلاً يعني ربطاً ضمنياً لإنجاز الترسيم بنهاية ولاية رئيس الجمهورية وتأكيداً لخطة ربط الترسيم بالفراغ الرئاسيّ.
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الأنباء
موقف رئيس تيار سياسي الذي هدد بتخطي الدستور وخلق واقع مأزوم، لم يلقَ أي رد فعل رافض من قوى من البيئة نفسها يفترض بأنها حريصة على الدستور.
مؤسسة رقابية تبتدع اجراءات غير مبررة في نطاق عملها دون أدنى مراعاة للواقع المعيشي القائم.
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