أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم السبت 6 أيار 2023

النهار
تُجمع أكثر من مرجعية سياسية في مجالسها على أن الرئيس العتيد للجمهورية سيُنتخب في حزيران ويعزو ذلك أكثر من متابع إلى أن البعض سمع من الخارج هذه المعلومات
ما زالت أكثر من منظمة دولية وجمعيات إنسانية غائبة عن الدعم الذي كان يُمنح لبعض الأحزاب والجمعيات في لبنان
يسأل جنوبيون قيادتي حركة “أمل” و “حزب الله” عن استمرار محسوبين على الثنائي في ” قضم” مساحات كبيرة من مشاعات الدولة التي “تحررت بدماء المقاومين”.
اللواء
ترصد جهات نافذة حقيقة ما يُحكى عن اعتراض أميركي على الدور الفرنسي في ما خصَّ التسوية المطروحة ما ظهر منها وما بطن..
بات بحكم الثابت لدى حزب بارز أن رئيس تيار حليف لن يذهب بعيداً في التنسيق مع حزب منافس في بيئته..
عدل مرجع كبير عن إيفاد ممثل عنه الى صرح يشهد حراكاً واسعاً، بعد معلومات لم تكن مطمئنة، خلافاً لما ساد سابقاً..
نداء الوطن
يتردّد أنّ بعض الدوائر الغربية وفي إطار بحثها عن ترشيحات رئاسية من خارج الاصطفافات الخلافية، طرحت اسم وزير الخارجية السابق فارس بويز.
تبيّن أنّ شركة اتصالات صينية تعمل في لبنان، تطرد عدداً من موظفيها تعسفياً منذ مدّة وتصرّ على دفع مستحقاتهم باللولار، فيما تتقاضى مستحقاتها من الدولة اللبنانية بالدولار الأميركي النقدي بمعرفة الجهات اللبنانية المعنية.
من المتوقع وصول أكثر من 15 ألف مسافر إلى مطار بيروت على نحو يومي خلال فترة الصيف، وفق تقديرات الحجوزات الأولية.
الأنباء
اهتمام أوروبي لافت بالمواقف اللبنانية على كافة المستويات لا سيما السياسية وسواها.
قرارات تنظيمية في بعض القطاعات تتخذ شكلاً قمعياً ولو كان المقصود عكس ذلك ويهدف لوضع حد للفوضى.
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