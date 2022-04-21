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أسعار المحروقات ترتفع من جديد
الخميس 21 نيسان 2022

ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 1000 ليرة، كذلك ارتفع سعر المازوت 17000 ليرة والغاز 11000 ليرة.


وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:
بنزين 95 أوكتان: 476000 ليرة.
بنزين 98 أوكتان: 486000 ليرة.
مازوت: 538000 ليرة.
غاز: 340000 ليرة.

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