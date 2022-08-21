أسعد درغام: نسبة تشكيل الحكومة مرتفعة (الأنباء الالكترونية)

أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب أسعد درغام لجريدة “الأنباء” الإلكترونية على حق لبنان بالاستفادة من ثروته من النفط والغاز، معتبرا أن “هناك قناعة راسخة لدى كل اللبنانيين ان الأمور ستذهب الى التصعيد في حال رفض إسرائيل لاتفاق الترسيم”، ورأى أنه “من مصلحة الجميع التوصل الى اتفاق، حتى اسرائيل ليس لها مصلحة بتوتير الأجواء”، بحسب ضرغام الذي قال إن “الخوف مشروع”، لكنه على قناعة بأن الاتفاق قد ينجز خلال أيلول.
وحول الملف الحكومي، أعرب درغام عن تفاؤله بتشكيل الحكومة استنادا إلى معطيات ايجابية يملكها، لافتا إلى أن لقاء سيعقد بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي مطلع الأسبوع المقبل، وأن نسبة تشكيل الحكومة مرتفعة بحسب رأيه.
وعما إذا كان يتخوف من الفراغ بعد انتهاء ولاية الرئيس عون، اعتبر أن تركيبة المجلس النيابي لا توحي بإنجاز الاستحقاق في موعده. وفي حال تشكلت الحكومة ستتولى سد الفراغ إذا لم يتم انتخاب رئيس جمهورية جديد.
وعن علاقة التيار الوطني الحر بالرئيس ميقاتي، أكد درغام العمل على التهدئة وقال إن الوضع بشكل عام افضل من الماضي.
المصدر: الأنباء الالكترونية
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا