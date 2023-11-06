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أصوات انفجارات تسمع في القطاع الغربي وصفارات الإنذار تدوّي في افيفيم والمالكية بالجليل الأعلى
الإثنين 06 تشرين الثاني 2023

أصوات انفجارات تسمع في القطاع الغربي وصفارات الإنذار تدوّي في افيفيم والمالكية بالجليل الأعلى

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