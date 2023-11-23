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أطراف بلدة زبقين وحي الخرزة في بلدة عيتا الشعب تتعرّض لقصف مدفعي إسرائيلي
الخميس 23 تشرين الثاني 2023

أطراف بلدة زبقين وحي الخرزة في بلدة عيتا الشعب تتعرّض لقصف مدفعي إسرائيلي

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