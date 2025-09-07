موقع البرامج
نشرات الأخبار
أكسيوس: رسائل ويتكوف لحماس تضمنت الإفراج عن جميع الرهائن مقابل إنهاء الحرب
الأحد 07 أيلول 2025

أكسيوس: رسائل ويتكوف لحماس تضمنت الإفراج عن جميع الرهائن مقابل إنهاء الحرب

الملفات
الاكثر قراءة