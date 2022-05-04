ألمانيا: اضطرابات في إمدادات النفط بسبب الحظر الأوروبي

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك اليوم إن حظرا أوروبيا تدريجيا لواردات النفط الروسي يمكن أن يؤدي إلى “اضطرابات” في الإمدادات وارتفاع الأسعار، لكنه أيد المشروع بوصفه خطوة ضرورية لمعاقبة موسكو، بحسب ما نقلت “وكالة الصحافة الفرنسية”.
قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك اليوم إن حظرا أوروبيا تدريجيا لواردات النفط الروسي يمكن أن يؤدي إلى “اضطرابات” في الإمدادات وارتفاع الأسعار، لكنه أيد المشروع بوصفه خطوة ضرورية لمعاقبة موسكو، بحسب ما نقلت “وكالة الصحافة الفرنسية”.
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