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ألمانيا: اضطرابات في إمدادات النفط بسبب الحظر الأوروبي
الأربعاء 04 أيار 2022

 قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك اليوم إن حظرا أوروبيا تدريجيا لواردات النفط الروسي يمكن أن يؤدي إلى “اضطرابات” في الإمدادات وارتفاع الأسعار، لكنه أيد المشروع بوصفه خطوة ضرورية لمعاقبة موسكو، بحسب ما نقلت “وكالة الصحافة الفرنسية”.

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