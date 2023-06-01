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أمين عام حلف “الناتو” ينس ستولتنبرغ: كل أعضاء الناتو يؤيدون انضمام أوكرانيا للحلف
الخميس 01 حزيران 2023

أمين عام حلف “الناتو” ينس ستولتنبرغ: كل أعضاء الناتو يؤيدون انضمام أوكرانيا للحلف

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