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أنباء عن غارات إسرائيلية دمرت 3 مساجد في خان يونس جنوبي قطاع غزة
الأربعاء 08 تشرين الثاني 2023

أنباء عن غارات إسرائيلية دمرت 3 مساجد في خان يونس جنوبي قطاع غزة

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