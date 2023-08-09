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أهالي الكحالة يرفضون فتح الطريق ويطالبون بشاحنات “رمل” لإغلاقها
الأربعاء 09 آب 2023


أهالي الكحالة يرفضون فتح الطريق ويطالبون بشاحنات “رمل” لإغلاقها

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