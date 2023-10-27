موقع البرامج
نشرات الأخبار
أهالي علما الشعب يناشدون الدفاع المدني التوجه الى منطقة المروج لإخماد الحريق بعد اندلاعه مجدداً
الجمعة 27 تشرين الأول 2023

أهالي علما الشعب يناشدون الدفاع المدني التوجه الى منطقة المروج لإخماد الحريق بعد اندلاعه مجدداً

الملفات
الاكثر قراءة

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com