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أوكرانيا تؤكد أنها تسلّمت أنظمة دفاع جوي جديدة من دول غربية
الإثنين 07 تشرين الثاني 2022

أوكرانيا تؤكد أنها تسلّمت أنظمة دفاع جوي جديدة من دول غربية

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