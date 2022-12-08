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أول إعدام في إيران لرجل على صلة بالاحتجاجات المرتبطة بوفاة أميني
الخميس 08 كانون الأول 2022

أول إعدام في إيران لرجل على صلة بالاحتجاجات المرتبطة بوفاة أميني

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