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أول طائرة قادمة من سلطنة عمان تحط في مطار بغداد بعد انقطاع دام لأكثر من 20 عاماً
الجمعة 01 أيلول 2023

أول طائرة قادمة من سلطنة عمان تحط في مطار بغداد بعد انقطاع دام لأكثر من 20 عاماً

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