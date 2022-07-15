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“أ ف ب”: اسرائيل ترحب بقرار السعودية بفتح مجالها الجوي
الجمعة 15 تموز 2022

“أ ف ب”: اسرائيل ترحب بقرار السعودية بفتح مجالها الجوي

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