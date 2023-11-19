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أ. ف. ب: السفينة المختطفة من الحوثيين تم اقتيادها إلى ميناء الصليف في الحديدة
الأحد 19 تشرين الثاني 2023

أ. ف. ب: السفينة المختطفة من الحوثيين تم اقتيادها إلى ميناء الصليف في الحديدة

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