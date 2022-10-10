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أ.ف.ب: ماكرون يعرب عن “قلق بالغ” حيال تطورات أوكرانيا ويؤكد التزامه “زيادة” الدعم العسكري
الإثنين 10 تشرين الأول 2022

أ.ف.ب: ماكرون يعرب عن “قلق بالغ” حيال تطورات أوكرانيا ويؤكد التزامه “زيادة” الدعم العسكري

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