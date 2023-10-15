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إذاعة الجيش الاسرائيلي: مروحيات تهاجم الآن بنية تحتية عسكرية في لبنان
الأحد 15 تشرين الأول 2023

إذاعة الجيش الاسرائيلي: مروحيات تهاجم الآن بنية تحتية عسكرية في لبنان

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