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قائد الحرس الثوري الإيراني: إذا أقدم الصهاينة على هجوم بري في غزة فسيدفنون فيها
الخميس 26 تشرين الأول 2023

قائد الحرس الثوري الإيراني: إذا أقدم الصهاينة على هجوم بري في غزة فسيدفنون فيها

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