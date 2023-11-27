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إسرا_ئيل تنتظر رد حما_س في شأن تمديد الهدنة ليوم إضافي مقابل إخلاء سبيل 10 محتجزين
الإثنين 27 تشرين الثاني 2023

إسرا_ئيل تنتظر رد حما_س في شأن تمديد الهدنة ليوم إضافي مقابل إخلاء سبيل 10 محتجزين

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