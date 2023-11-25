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إسرا_ئيل تهدد باستئناف عملياتها إذا لم يتم الإفراج عن الرهائن الليلة
السبت 25 تشرين الثاني 2023

إسرا_ئيل تهدد باستئناف عملياتها إذا لم يتم الإفراج عن الرهائن الليلة

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