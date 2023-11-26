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إصابة مصور سكاي نيوز عربية برصاص مطاطي أطلقه الجيش الإسرا_ئيلي قرب سجن “عوفر” غرب مدينة رام الله
الأحد 26 تشرين الثاني 2023

إصابة مصور سكاي نيوز عربية برصاص مطاطي أطلقه الجيش الإسرا_ئيلي قرب سجن “عوفر” غرب مدينة رام الله

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