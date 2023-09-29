إصدار فواتير الكهرباء بالدولار… التسديد بالليرة سيحمّل المشترك زيادة 15 بالمئة (النهار)

كتبت صحيفة “النهار“: رداً على الاستشارة التي كانت قد طلبتها “مؤسسة كهرباء لبنان”، وافقت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل على إمكان دفع المواطنين فواتير الكهرباء بالدولار الاميركي النقدي أو بالليرة اللبنانية النقدية بحسب رغبة كل مواطن. هذا الاجراء، وفق وزارة الطاقة، سيؤمّن المرونة للمواطنين لاختيار العملة التي تناسبهم للتسديد، خصوصًا ان سعر الدولار المعتمد الآن في استصدار الفاتورة والبالغ نحو 103 آلاف ليرة لكل دولار سوف يحفّز المواطنين على الدفع بالدولار بهدف التوفير من جهة، ويرفد من جهة أخرى المؤسسة بالدولارات التي تحتاج اليها لاستكمال التنفيذ الناجح لخطة الكهرباء ولزيادة التغذية.
إلا أن مصادر متابعة تؤكد لـ”النهار”، أن من يختار الدفع بالليرة سيتحمل غرامة بمقدار الفارق بين سعر صرف السوق البالغ حاليا 89 الف ليرة وسعر دولار الكهرباء البالغ 103 آلاف ليرة، وتاليا فإن التسديد بالليرة سيؤدي الى تحميل المشترك زيادة عن سعر دولار السوق 14 ألف ليرة، تشكل نحو 15% من سعر صرف السوق السوداء، بما ينفي المساواة بين المشتركين. والفارق في سعر الصرف سيؤدي حكماً بالمشترك الى تفضيل الدفع بالدولار على الدفع بالليرة، فيضطر المشترك الى شراء دولارات ودفع فاتورته بالدولار لتجنب “الغرامة” بقيمة الفرق بين سعرَي الصرف، بسبب اختياره الدفع بالليرة.
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