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إطلاق رشقة صا_روخية من لبنان باتجاه مواقع إسر_ائيلية مقابل بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط
الأربعاء 22 تشرين الثاني 2023

إطلاق رشقة صا_روخية من لبنان باتجاه مواقع إسر_ائيلية مقابل بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط

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