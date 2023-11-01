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إطلاق صاروخ موجه من لبنان تجاه مستوطنة “يفتاح”
الأربعاء 01 تشرين الثاني 2023

إطلاق صاروخ موجه من لبنان تجاه مستوطنة “يفتاح”

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